28 июн. 18:11

Президент Украины Владимир Зеленский при желании может прекратить спецоперацию за несколько часов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Украинская сторона может все прекратить до конца суток текущих, нужен приказ националистическим подразделениям сложить оружие, приказ военным украинским сложить оружие и нужно выполнить условия Российской Федерации. Все может закончиться до конца суток", - сказал он, комментируя статьи о планах украинского президента Владимира Зеленского завершить боевые действия до зимы, передает РИА Новости.

Песков также отметил, что примерных сроков завершения спецоперации на Украине нет.