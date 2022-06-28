Египет опреснит иракские воды Евфрата

Египет планирует построить опреснительную станцию на реке Евфрат, чтобы решить проблему острой нехватки пресной воды в южной части Ирака, пишет Al-Monitor.

Делегация министерства водных ресурсов и ирригации Египта отправилась в Ирак, чтобы обсудить там с пути решения острого кризиса водоснабжения в стране, в частности, строительство опреснительной станции на Евфрате. Станция будет использоваться для очистки и опреснения морской воды. Министр ирригации и водных ресурсов Египта Мохамед Абдель-Ати сообщил, что визит был совершен в рамках соглашения по использованию опыта Египта в управлении водными ресурсами. "Египет и Ирак стремятся наилучшим образом использовать свои водные ресурсы в условиях проблем, стоящих перед двумя странами в этой области", - добавил он.

Установка на реке Евфрат будет построена по образцу египетской станции очистки сточных вод Бахр-аль-Бакар, крупнейшей в мире. Производственная мощность станции - 5,6 млн кубометров в сутки.

Современный Ирак занимает почти такую же площадь, какую занимала древняя Месопотамия, земли которой были сосредоточены между реками Тигр и Евфрат. Последние десятилетия Ирак борется с сильнейшей засухой из-за отсутствия осадков и плохого управления водными ресурсами.

Ирак почти полностью удовлетворяет свои потребности в воде за счет рек Тигр и Евфрат. Они берут начало в Турции и сливаются в реку Шатт-эль-Араб на юге Ирака. В то время как Евфрат пересекает Сирию и Ирак, Тигр течет из Турции в Ирак. Почти 90% стока Евфрата поступает из Турции, в то время как из Сирии идут остальные 10%. Что касается Тигра, доля Турции, Ирака и Ирана составляет 40%, 51% и 9% соответственно. Однако плотины, построенные на реках Турцией и Ираном, сократили запасы воды в Ираке.

По прогнозу министерства водных ресурсов Ирака, к 2040 году эти две реки высохнут, если не будут приняты меры. Озеро Сава уже высохло в этом году, а озеро Раззаза высыхает. Особенно серьезно нехватка воды проявляется на юге Ирака. Недостаточный приток воды в реках Тигр и Евфрат в сочетании с повышением уровня моря приводит к попаданию соленой воды из Персидского залива в реки на территории Ирака.

Иракский защитник окружающей среды Аззам Алваш объясняет усугубление кризиса водоснабжения в Ираке изменением климата. "Кризис усугубляется засолением воды, повышением уровня моря и препятствием стоку рек Тигр и Евфрат в Ирак", - сказал Алваш. По его словам, изменение климата вызывает повышение температуры и увеличивает интенсивность испарения. По прогнозам Всемирного банка, к 2050 году повышение температуры на 1 градус Цельсия приведет к сокращению доступной пресной воды в Ираке на 20%. "Например, озеро Тартар, одно из крупнейших водохранилищ Ирака, ежегодно теряет около 7 млрд кубометров воды в результате испарения", - добавил Алваш.

По данным Программы ООН по окружающей среде, Ирак занимает пятое место в мире по степени уязвимости к изменению климата. В прошлом году Всемирный банк предупредил, что "критические пороги качества воды" уже превышены.

Профессор геологии и водных ресурсов Каирского университета Аббас Шараки отмечает, что Египет обладает большим опытом в области опреснения воды и повторного использования сточных вод, что может быть полезным для Ирака. "Ситуация с водой в Ираке и Египте похожа", - сказал он. "В то время как река Нил, единственный источник пресной воды в Египте, берет свое начало за пределами границы в Эфиопии, реки Тигр и Евфрат, от которых зависит Ирак, берут свое начало в Турции и Иране", - добавил профессор. "И Каир, и Багдад ведут споры со странами, расположенными вверх по течению, по поводу строительства плотин на реках без согласия стран ниже по течению", - отметил Шараки.

Египет и Эфиопия расходятся во мнениях по поводу строительства гигантской гидроэлектростанции на Голубом Ниле, главном притоке реки Нил. В то время как Каир рассматривает "Плотину великого возрождения Эфиопии" как угрозу своим водным ресурсам, Аддис-Абеба считает ее критически важным объектом для своего экономического развития. Годы переговоров между Египтом, Эфиопией и Суданом по достижению договора по плотине, обладающего обязательной юридической силой, не привели к какому-либо решению.

Около 97% египетских ресурсов пресной воды приходится на Нил. Причем потребности страны в воде составляют около 114 млрд кубометров в год, а водные ресурсы не превышают 60 млрд кубометров в год при дефиците до 54 млрд кубометров в год. Разрыв между объемом ресурсов и потребностями устраняется за счет очистки сточных и сельскохозяйственных вод с целью их повторного использования.

Правительство Египта утвердило план по строительству десятков заводов по опреснению морской воды, чтобы удовлетворить растущие потребности страны в воде. На сегодняшний день в Египте построено 82 опреснительных станции общей мощностью 917 тысяч кубометров воды в сутки. Чтобы увеличить мощность воды до 1,4 миллиона кубометров в сутки, правительство намерено построить еще 14 опреснительных установок. Египет также запустил проект стоимостью 80 млрд фунтов ($4,26 млрд) по восстановлению каналов общей протяженностью 20 тысяч километров.

Шараки также сказал, что в Египте есть современные центры исследования водных ресурсов, специализирующиеся на гидрологии рек и развитии систем ирригации и водоснабжения. "Египет добился больших успехов в строительстве водоочистных сооружений, повторном использовании сточных вод и строительстве дамб для сбора дождевой воды. Ирак может извлечь выгоду из этого опыта в решении проблемы острой нехватки пресной воды в стране", - заключил профессор.