Медучреждения Ставрополья получат оборудование для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями

28 июн. 17:40

В Ставропольском крае сосудистым центрам и первичным сосудистым отделениям передадут новое медицинское оборудование. Об этом сообщили в пресс-службе краевого министерства здравоохранения.

В частности, медучреждения оснастят стационарными микроскопами, УЗИ экспертного класса, аппаратами МРТ.

Новое оборудование позволит обеспечить профилактику развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, которые находятся на диспансерном наблюдении, передает "Интерфакс-Юг".