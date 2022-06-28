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Медучреждения Ставрополья получат оборудование для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Медучреждения Ставрополья получат оборудование для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями

В Ставропольском крае сосудистым центрам и первичным сосудистым отделениям передадут новое медицинское оборудование. Об этом сообщили в пресс-службе краевого министерства здравоохранения.

В частности, медучреждения оснастят стационарными микроскопами, УЗИ экспертного класса, аппаратами МРТ.

Новое оборудование позволит обеспечить профилактику развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, которые находятся на диспансерном наблюдении, передает "Интерфакс-Юг".

Медучреждения Ставрополья получат оборудование для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями
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