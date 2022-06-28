Шольц: Финляндия и Швеция "идеально подходят для НАТО"

28 июн. 17:03

Финляндия и Швеция "идеально подходят для Североатлантического альянса", заявил канцлерг Германии Олаф Шольц.

"Мы обсуждаем со многими другими странами НАТО и, конечно же, с Турцией, как мы можем добиться хорошего результата", - сказал он в интервью телеканалу Die Welt после завершения трехдневного саммита Группы семи (G7).

"Наша позиция ясна. Финляндия и Швеция идеально подходят для НАТО", - подчеркнул он в преддверии саммита стран НАТО в Мадриде, передает ТАСС,

В то же время глава германского правительства отметил, что даже несмотря на позицию Турции, существуют хорошие шансы добиться некоторого прогресса в данном вопросе.