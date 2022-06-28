Грузинское "Шизо-общество" попало в шорт-лист литературной премии во Франции

28 июн. 16:51

В шорт-лист французской литературной премии Стефана Малларме включен поэтический сборник грузинского автора Пааты Шамугия "Шизо-общество".

Книга, ранее признанная в Грузии "Лучшим поэтическим сборником года", была переведена на французский язык при поддержке Дома писателей и вышла в свет в парижском издательстве журнала La Traductière. Перевод подготовил Бачана Чабрадзе.

Премия Малларме, одна из старейших и наиболее престижных поэтических премий. Лауреат премии будет назван в ноябре на книжной ярмарке в городе Брив-ла-Гайард, в Новой Аквитании.

Всего в шорт-лист жюри отобрало восемь сборников поэтов из разных стран.