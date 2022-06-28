Матвиенко: Запад никогда не снимет санкции с России

28 июн. 16:45

Мы должны понимать, что как раньше, уже не будет, и санкции Запад не отменит, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Иногда, сталкиваясь с теми или иными госструктурами, складывается впечатление, что не все до конца осознают, надеются, что все будет, как раньше. Мы все понимаем, что как раньше, не будет. Рассчитывают, что снимут санкции", - цитирует ее РИА Новости.

Однако Матвиенко добавила, что Запад вводил санкции с целью притормозить развитие России. При этом, по ее словам, "ничего этого не будет".