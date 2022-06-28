Минфин Казахстана придумал, как сократить отток капитала из страны

28 июн. 16:38

На прошлой неделе парламент Казахстана принял Налоговый кодекс, он предусматривает увеличение ставок НДПИ по биржевым металлам на 50%, по остальным твердым полезным ископаемым - на 30%, а также исключает все налоговые льготы для нерезидентов, пишет "Казинформ".

По словам заместителя премьер-министра - министра финансов республики Ерулана Жамаубаева, новая налоговая политика "позволит получить в бюджет дополнительно свыше 200 млрд тенге в год".

От налога на добычу полезных ископаемых освобождаются новые месторождения, где добыча начнется со следующего года до достижения уровня рентабельности в 15% на срок до пяти лет, добавил он.

Жамаубаев рассказал о мерах для сокращения вывода капитала из Казахстана. "Для освобождения резидентов будет установлен порог в 30 тыс МРП, это примерно 95 млн тенге. Дивиденды по биржевым акциям будут освобождены при ведении регулярных торгов. Ограничиваются вычеты по нематериальным услугам, приобретенным у взаимосвязанных лиц нерезидентов в размере 3% от налогооблагаемых доходов", - перечислил министр.

Кроме того, добавил он, планируется поэтапное увеличение ставок на табачные изделия, налогооблажение цифрового майнинга, сельского хозяйства и других областей.