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Минфин Казахстана придумал, как сократить отток капитала из страны

Минфин Казахстана придумал, как сократить отток капитала из страны

На прошлой неделе парламент Казахстана принял Налоговый кодекс, он предусматривает увеличение ставок НДПИ по биржевым металлам на 50%, по остальным твердым полезным ископаемым - на 30%, а также исключает все налоговые льготы для нерезидентов, пишет "Казинформ".

По словам заместителя премьер-министра - министра финансов республики Ерулана Жамаубаева, новая налоговая политика "позволит получить в бюджет дополнительно свыше 200 млрд тенге в год".

От налога на добычу полезных ископаемых освобождаются новые месторождения, где добыча начнется со следующего года до достижения уровня рентабельности в 15% на срок до пяти лет, добавил он.

Жамаубаев рассказал о мерах для сокращения вывода капитала из Казахстана. "Для освобождения резидентов будет установлен порог в 30 тыс МРП, это примерно 95 млн тенге. Дивиденды по биржевым акциям будут освобождены при ведении регулярных торгов. Ограничиваются вычеты по нематериальным услугам, приобретенным у взаимосвязанных лиц нерезидентов в размере 3% от налогооблагаемых доходов", - перечислил министр.

Кроме того, добавил он, планируется поэтапное увеличение ставок на табачные изделия, налогооблажение цифрового майнинга, сельского хозяйства и других областей.

 

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