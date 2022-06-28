Лавров: каспийская "пятерка" ускорит работу над соглашением об укреплении доверия и военного взаимодействия

28 июн. 16:26

Страны каспийской "пятерки" в ходе совещания совета глав МИД, которое прошло сегодня в Ашхабаде, договорились ускорить работу над соглашением об укреплении мер доверия и военного взаимодействия на Каспийском море. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам встречи.

"Военное взаимодействие. Подчеркнуто значение сотрудничества в этой сфере. Причем предлагается ускорить работу над соглашением о разработке мер доверия относительно военной деятельности каспийских государств", - пояснил дипломат.

По его словам, участники совещания подтвердили, что в каспийском регионе исключено присутствие вооруженных сил не каспийских стран.