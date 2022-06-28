В Астрахани пройдет круглый стол "Каспийский бизнес-диалог. Навстречу Каспийскому экономическому форуму"

28 июн. 16:19

В Астрахани 29 июня состоится международный круглый стол "Каспийский бизнес-диалог. Навстречу Каспийскому экономическому форуму", приуроченный ко дню проведения VI Каспийского саммита в Ашхабаде.

На встрече представители органов государственного власти, главы торговых домов и деловых центров прикаспийских стран, представители торгово-промышленной палаты Астраханской области, эксперты стран Прикаспия, а также руководители НКО оценят интеграционные инициативы стран Каспийского макрорегиона, в том числе развитие международных транспортных коридоров во взаимосвязи с работой деловых центров и торговых домов. Участники круглого стола проанализируют условия для активизации экономических интеграционных процессов прикаспийских государств, обсудят пути делового торгово-экономического взаимодействия государств Каспийского региона.

Организаторами мероприятия выступают астраханский Центр международных исследований "Каспий-Евразия" совместно с политологическим центром "Север-Юг" (Москва) и Астраханским государственным техническим университетом.

Участниками круглого стола станут экономисты, политологи, аналитики, журналисты, а также руководители деловых центров из России, Азербайджана, Казахстана, Ирана и Туркменистана. Присоединиться к обсуждениям эксперты из других стран и городов смогут посредством ВКС (zoom).

Повестка мероприятия включает следующие вопросы: экономические интеграционные модели взаимодействия на Прикаспийском пространстве; экономические и политические факторы, способствующие развитию торгово-экономических связей в регионе; роль деловых центров и торговых домов Каспия в активизации приграничной торговли; расширение "пула игроков" торгово-экономического пространства Прикаспийского региона; активизация деятельности международного транспортного коридора "Север-Юг" путем транспортировки товаров для логистических хабов, торговых домов и деловых центров; успешные практики по продвижению экономических задач Российской Федерации в государствах Каспийского региона на опыте Астраханской области.

В роли модераторов круглого стола выступят будут: руководитель Центра "Каспий-Евразия" Евгения Юкина и исполнительный директор Политологического центра "Север-Юг" Анжелика Трапезникова.

Спикерами мероприятия станут Мерген Джеваков, и.о. представителя МИД России в Астрахани и Элисте, Илья Торопицын, замминистра внешнеэкономических связей Астраханской области, Сергей Милушкин, гендиректор акционерного общества "Особая экономическая зона "ЛОТОС", Станислав Синченко, президент союза "Астраханская торгово-промышленная палата", Регина Файзулаева, руководитель Азербайджанского делового центра в Астрахани, Насими Мамедов, директор ООО "Астраханский деловой центр" в Баку, Эдуард Полетаев, президент алматинского общественного фонда "Мир Евразии", вице-президент по Астраханской области Автономной некоммерческой организации содействия развитию международных связей в рамках группы БРИКС "Международный альянс стратегических проектов БРИКС" Дарья Матвеева, эксперт Института мировой экономики и политики из Казахстана Лидия Пархомчик, профессор, заведующий кафедрой "Экономика и экономические отношения" Университета Одлар Юрду, председатель общественного совета при Министерстве труда и социальной зашиты населения Азербайджана Эльшад Мамедов, журналистка и медиаэксперт из Азербайджана Гюльнара Мамедзаде и другие.