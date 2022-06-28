Путин прилетел в Таджикистан

28 июн. 16:13

Президент России Владимир Путин прибыл в Душанбе, где встретится с таджикским коллегой Эмомали Рахмоном.

Как сообщает РИА Новости, лидеры стран обсудят двустороннее сотрудничество, наметят ориентиры по развитию дальнейших отношений, затронут ситуацию в Афганистане и меры по обеспечению безопасности на границах.

Стоит отметить, что это будет второй личный контакт президентов в 2022 году - первый состоялся в Москве на полях юбилейного саммита ОДКБ 16 мая. Кроме этого, президенты в текущем году провели шесть телефонных разговоров.