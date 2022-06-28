Итальянский премьер: Индонезия исключила личное присутствие Путина на саммите G20

28 июн. 16:12

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что Джакарта исключила личное присутствие президента РФ Владимира Путина на саммите G20, который пройдет на Бали 15-16 ноября. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам саммита G7.

"Что касается президента Путина на "двадцатке", президент Индонезии [Джоко Видодо] исключил это категорически, [российский лидер] не приедет", - цитирует итальянского политика ТАСС.

В то же время, Драги не исключил, что российский лидер выступит по видеосвязи. В аналогичном формате Путин выступил на двух сессиях на саммите G20 в Риме в октябре 2021 года.

Накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что Путин принял приглашение Индонезии участвовать в саммите Группы двадцати, точный формат пока не определен. Сказать, будет ли Путин принимать участие в мероприятии очно или по видеосвязи, он затруднился.