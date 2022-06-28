Байден проведет беседу с Эрдоганом на саммите НАТО

28 июн. 15:57

Президент США Джо Байден переговорит с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита НАТО, сообщил помощник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Мы ожидаем, что завтра у Байдена будет возможность переговорить с Эрдоганом, пока нет определенного времени и формата встречи, но у них будет возможность провести время вместе", - цитирует его РИА Новости.

По словам Салливана, главы государств обсудят региональные и двусторонние вопросы, коснутся обеспокоенности Анкары в контексте вступления в НАТО Финляндии и Швеции. "Мы не прогнозируем, что это будет центральной темой", - добавил он.