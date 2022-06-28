Пашинян обижается на заявление Лаврова и готовится к новой войне

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе своей пресс-конференции 27 июня был чуть более откровенен, чем обычно: он открыто выразил свое раздражение недавними действиями и заявлениями России по армяно-азербайджанской проблематике.

Армянский премьер решил заочно ответить главе МИД РФ Сергею Лаврову, который в ходе своего недавнего визита в Баку недвусмысленно констатировал окончательную "смерть" Минской группы ОБСЕ, заявив: "Мы [Россия и Азербайджан], в принципе, не обсуждали Минскую группу как таковую, потому что она прекратила свою деятельность по инициативе американских и французских участников. Но процессы постконфликтного урегулирования мы, конечно, обсуждали. И база для этих новых процессов - в трех трехсторонних заявлениях руководителей России, Азербайджана и Армении".

В принципе, ничего неожиданного для большинства наблюдателей Лавров в Баку не сказал. То, что формат сопредседателей более не актуален, неоднократно заявляли и в Баку, в том числе на высшем уровне. "Не "спасибо и до свидания", а просто "до свидания"" - так предельно жестко распопрощался с Минской группой президент Азербайджана Ильхам Алиев. О каком сотрудничестве после этих слов может идти речь? Для России же МГ ОБСЕ была окончательно похоронена после начала спецоперации на Украине 24 февраля, когда, как отмечают в российском внешнеполитическом ведомстве, без каких-либо объяснений сопредседатели от США и Франции прервали любые контакты с российским сопредседателем. Сторонами, отчаянно цепляющимися за формат сопредседательства, сегодня остаются Армения и выброшенные за борт процесса США и Франция. Настойчивые попытки Еревана реанимировать этот институт объясняются желанием вернуться к старой повестке и наработкам сопредседателей, предполагавшим некий правовой статус для Карабаха. Азербайджан же тему "статуса" отказывается даже обсуждать. Как считают в Баку, в регионе после войны сложились новые реалии, и возвращение к старой повестке исключено. Примечательно, что эту позицию публично поддержал и глава российской дипломатии. Находясь в Азербайджане, Сергей Лавров напомнил, что после событий сентября - ноября 2020 года "все те наработки, которые имелись, и которые долгие годы обсуждались без видимых результатов, были overtaken by events (утратили актуальность – перев.)". "События "на земле" эти документы оставили позади. Это просто объективная реальность", - сказал Лавров.

Комментируя эти неприятные для армянской стороны высказывания Лаврова, Пашинян решил отбросить в сторону дипломатический этикет, вероятно, посчитав, что главный союзник Армении, спасший ее от окончательного разгрома в 2020 году, подобного тактичного отношения пока не заслужил.

"Заявление главы МИД РФ, если СМИ верно передали, мягко говоря, странное, так как министр иностранных дел - чиновник, который находится в подчинении главы российского государства и действует под его руководством. В ходе официального визита в Москву 19 апреля 2022 года я подписал совместное заявление с президентом РФ, в котором прописано, что "мы должны сотрудничать вокруг урегулирования нагорно-карабахского конфликта, использовать потенциал Минской группы ОБСЕ в соответствии с его международным мандатом. Это противоречие должно быть прояснено. Страны - сопредседатели МГ ОБСЕ и сама МГ не заявляли о прекращении своего существования", - заявил Пашинян.

Также армянский лидер решил надавить на неприятную для Москвы тему "инцидента в Парухе", имея в виду апрельскую передислокацию азербайджанских войск в зоне ответственности российского миротворческого контингента. "ВС Азербайджана вторглись в зону ответственности РМК и, к сожалению, до сих пор, продолжают там находиться. Мы продолжаем говорить о том, что именно российские миротворцы должны предпринять действия, для обеспечения отвода ВС Азербайджана из зоны ответственности РМК в Нагорном Карабахе. Зона ответственности РМК находится в Нагорном Карабахе и в Лачинском коридоре", - заявил Пашинян. Какие именно действия должна предпринять российская сторона, армянский премьер-министр не уточнил. При этом досконально известно, что на участках, куда якобы "вторглись" азербайджанские войска, ранее активно орудовали незаконные армянские вооруженные формирования, регулярно обстреливая прилегающие азербайджанские села. В результате уточнения позиций в апреле этого года армянские бандформирования, с молчаливого согласия России, были вытеснены, и обстрелы чудесным образом прекратились.

Антироссийские высказывания Никола Пашиняна на пресс-конференции свидетельствуют о том, что Ереван оказался в дипломатическом тупике. Переговоры в формате Минской группы ОБСЕ окончательно отвергнуты Баку и Москвой, а иных институциональных механизмов для попыток продавливания темы "статуса" у армянской стороны нет. В этих условиях процесс делимитации и демаркации границ между Арменией и Азербайджаном становится равносильным окончательному отказу от всех претензий Армении на Карабахский регион Азербайджана. На этом фоне не может не вызывать беспокойства тот факт, что Пашинян заговорил о "подготовке Азербайджана к новой войне". Уж не готовится ли армянский лидер, то ли в силу склонности к политическому авантюризму, то ли с подачи своих западных союзников, создать новую горячую точку у российских границ? Ведь, как и в 2020 году, по счетам будет платить не Пашинян, а армянский народ.