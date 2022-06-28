Около 30 тысяч госслужащих сократили в России

28 июн. 15:57

Кабинет министров России провел масштабную административную реформу, об этом рассказал председатель правительства Михаил Мишустин на встрече с членами Совета палаты Совета Федерации.

"Мы абсолютно разделяем вашу озабоченность, связанную с необходимостью постоянного совершенствования административной реформы. Хочу сказать, что мы провели административную реформу, очень внимательно посмотрев на структуру всех федеральных органов исполнительной власти", - цитирует его ТАСС.

Премьер-министр уточнил, что в результате удалось навести "типизацию, аккуратность в количестве департаментов, заместителей министров" и т.д., в общей сложности были сокращены порядка 30 тыс госслужащих.

"Сделали это буквально в первый год, после чего продолжили реформу контрольно-надзорной деятельности. В ней активнейшее участие принимали сенаторы, и есть очень хорошие результаты", - добавил Мишустин.