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"Росатом" поставит в Египет изотопы для нефтяной отрасли

&quot;Росатом&quot; поставит в Египет изотопы для нефтяной отрасли

Всерегиональное объединение "Изотоп" (группа компаний "Русатом Хэлскеа" госкорпорации "Росатом") и один из ведущих провайдеров услуг по неразрушающему контролю в Египте, компания EGIT договорились о сотрудничестве в области поставок изотопов промышленного назначения.

"Соглашение предусматривает регулярные поставки в Египет радиоактивного изотопа иридий-192, а также оборудования для неразрушающего контроля, в частности, гамма-дефектоскопов российского производства", - сообщает пресс-служба "Русатом Хэлскеа".

Компания будет поставлять в Египет в том числе изотопы, применяемые для контроля оборудования нефтяной отрасли.

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