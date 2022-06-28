"Росатом" поставит в Египет изотопы для нефтяной отрасли

28 июн. 15:43

Всерегиональное объединение "Изотоп" (группа компаний "Русатом Хэлскеа" госкорпорации "Росатом") и один из ведущих провайдеров услуг по неразрушающему контролю в Египте, компания EGIT договорились о сотрудничестве в области поставок изотопов промышленного назначения.

"Соглашение предусматривает регулярные поставки в Египет радиоактивного изотопа иридий-192, а также оборудования для неразрушающего контроля, в частности, гамма-дефектоскопов российского производства", - сообщает пресс-служба "Русатом Хэлскеа".

Компания будет поставлять в Египет в том числе изотопы, применяемые для контроля оборудования нефтяной отрасли.