Мотыльки атаковали Карагандинскую область

28 июн. 15:33

Жители Карагандинской области пожаловались на нашествие мотыльков: они оккупируют дачи, сады и парки, сообщает портал Ekaraganda.

Тучи серых мотыльков сидят на растительности, предпочитая ягоды и плодовые деревья. Дачники боятся, что из-за нашествия они потеряют свой урожай.

Как говорят специалисты, это луговой мотылек. Сами бабочки не представляют опасности ни людям, ни посевам, так как питаются пыльцой. А вот их гусеницы способны уничтожить урожай.

"Бабочка сама по себе не повреждает жизненно важные части растения. Опасность будут нести гусеницы второго поколения, которые появятся через 10-12 дней", - сказал глава карагандинского филиала республиканского методического центра фитосанитарной диагностики и прогнозов Кайрат Мухамеджанов.