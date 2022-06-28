Сейм Литвы принял закон о запрете импорта газа из России

28 июн. 15:28

Литва на законодательном уровне запретила импорт природного газа из России, кроме его транзита в Калининградскую область. Такие поправки к Закону о природном газе принял Сейм республики.

За них отдали голоса 123 депутата, двое воздержались, сообщает РИА Новости.

Согласно поправкам, газотранспортная система Литвы и терминал СПГ "Клайпедос нафта" будут доступны только для поставщиков из стран, "не представляющих угрозы национальной безопасности, за исключением поставщиков, транспортирующих газ транзитом в Калининград".