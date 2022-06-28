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Стало известно, что нужно для вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Стало известно, что нужно для вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Для вступления в НАТО Финляндии и Швеции необходимо учесть обеспокоенность Анкары в сфере безопасности, сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Он напомнил, что каждая страна-член альянса должна отталкиваться от принципа - угроза в отношении одной из стран НАТО является общей угрозой.

"Для вступления в НАТО Финляндии и Швеции необходимо учесть обеспокоенность Турции в сфере безопасности, иного выбора быть не может", - приводит его слова РИА Новости.

Эрдоган заявил, что по итогам переговоров в Мадриде станет ясно, какова позиция скандинавских стран. "Мы ожидаем не пустословия, а конкретных результатов", - добавил глава государства.

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