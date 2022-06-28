"Российская угроза", Скандинавия и помощь Украине: чего ждать от саммита НАТО?

За последний год в НАТО накопился ряд вопросов и проблем. Все они так или иначе связаны с Украиной. На саммите НАТО, который пройдет 28-30 июня в Мадриде, его генсек намерен укрепить восточный фланг альянса и добиться принятия в блок Финляндии и Швеции.

Спецоперация России в Украине рассматривается Североатлантическим альянсом как новая угроза его интересам. В основополагающих документах блока Россию уже не первый год считают вызовом, но после 24 февраля это восприятие стало откровенно враждебным. В новой стратегической концепции НАТО ее авторы хотят прописать Россию как главную угрозу альянсу. В рамках реализации этой новой концепции генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу придется решить две задачи. С одной стороны, принять коллективные меры, направленные на сдерживание России. С другой стороны, добиться монолитности внутри блока.

Если говорить о первой задаче, то здесь цели у Столтенберга амбициозные. Ради них 63-летний норвежец повременил с отставкой. Продолжения работы в альянсе хочет не только он сам, но и лидеры НАТО, считающие Столтенберга опытным дипломатом. Занимающий свой пост с 2014 года политик накануне саммита объявил о желании привести в режим повышенной боевой готовности "существенно более 300 тыс солдат".

Столтенберг обещает принять в Мадриде "ключевые решения для будущего НАТО". "Мы одобрим новую стратегическую концепцию, укрепим нашу обороноспособность и примем решение о комплексном пакете помощи Украине", – подчеркнул он в интервью Der Spiegel. В деле поддержки Украины речь идет о миллиардах долларов. Одни только страны ЕС на последнем саммите 23 июня, где они предоставили Украине статус кандидата в члены союза, договорились выделить 9 млрд евро Киеву. В рамках натовских договоренностей страны Евросоюза могут взять на себя дополнительные финансовые обязательства. В мае Столтенберг призывал страны альянса увеличить поддержку Киева.

"Страны НАТО предоставили военную помощь Украине на миллиарды долларов и подготовили десятки тысяч украинских военных. Мы должны продолжать оказывать и наращивать нашу военную помощь Украине, в том числе через группу поддержки Украины, которая работает на авиабазе Рамштайн", — сказал он на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав МИД стран НАТО в Берлине.

Усиление "восточного фланга" направлено против России, которую в новой концепции альянса считают уже не партнером, а противником. Географически речь идет о странах между Балтийским и Черным морями. По плану Столтенберга, страны-члены могли бы разместить здесь свои боевые части. Дислокация крупных подразделений в несколько тысяч штыков по изначальной задумке не должна носить долгосрочного характера. Отчасти страны НАТО уже приступили к процессу. Накануне спецоперации под предлогом "скорого вторжения России" ряд стран, включая США, Францию, Британию, Испанию и Германию, перебросили живую силу, флот и авиацию в Прибалтику, Польшу, Болгарию и Румынию.

Как ни странно, сейчас пример укрепления "восточного фланга" подают не кто-нибудь, а немцы, традиционно сдержанно ведущие себя в вопросах военных. Канцлер ФРГ Олаф Шольц во время визита в Литву в начале июня заявил, что около 15 тыс немецких военных будут находиться в странах Прибалтики на ротационной основе. Другая половина боевой бригады останется в ФРГ, но может быть в случае кризиса также переброшена в Литву. Немецкие силы пополнят около 2000 штыков из других стран НАТО. Столтенберг рассчитывает, что пример Германии "нового вида развертывания войск" окажется заразительным, и другие члены альянса закрепят некоторые свои бригады за странами Восточной Европы. Такое решение в Мадриде могут принять Франция, Британия, Дания и Канада. На саммите будет дискуссия о том, размещать ли дополнительные силы в Восточной Европе на постоянной или ротационной основе. Второй вариант может дезавуировать Основополагающий акт Россия-НАТО.

Еще одной "головной болью" НАТО является время реагирования. По текущим правилам у сил быстрого реагирования альянса есть 60 дней для развертывания и прибытия в район кризиса. Однако некоторые лидеры блока считают, что срок нужно сократить. "У нас нет 60 дней, чтобы доставлять танки в Эстонию. По прошествии этого времени Эстонии уже не останется, если посмотреть на то, что русские делают на Украине", – пугал на последней встрече с коллегами по блоку министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Командный пункт НАТО с 2018 года базируется в немецком Ульме. Однако оперативность переброски сил и тяжелой техники наталкивается на инфраструктуру (мосты, поезда и порты). Логистика была уничтожена после "Холодной войны".

В политических вопросах в центре внимания будет Скандинавия. Из-за противодействия Турции Швецию и Финляндию до сих пор не могут принять в НАТО. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган требует выдачу из северных стран сторонников Гюлена и членов запрещенной в Турции группировки YPG, против которой Анкара воюет в Сирии. Также Анкара рассчитывает на снятие санкций Запада из-за покупки российских систем ПРО С-400. Президент США Джо Байден хочет добиться консенсуса между своими партнерами и ради этого лично готов встретиться с Эрдоганом. Первые результаты американского посредничества уже заметны. Глава МИД Швеции заявила, что переговоры с Анкарой развиваются позитивно и стоит в ближайшие дни ждать прорыва.

Смогут ли страны-члены НАТО договориться о помощи Украине, усилении "восточного фланга" и членстве Швеции и Финляндии, узнаем в ближайшие дни.