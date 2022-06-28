Турпоток в Крым в этому году составит 50% от прошлогоднего

28 июн. 14:56

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что в регионе ждут туристов, главным препятствием для хорошего туристического сезона является не погода, а логистика.

"Для отдыхающих погода препятствием являться не должна, погода выровняется. По лету у нас прогноз благоприятный… Еще неделя – неблагоприятный прогноз, потом все исправится", - сообщил он в эфире телеканала "Россия 24".

При этом число туристов в регионе этим летом может быть вдвое меньше, чем в 2021 году - сказывается приостановка авиарейсов в аэропорты юга.

"Главным препятствием будет являться логистика... Понятно, от прошлого года, скорее всего, количество приехавших туристов будет вполовину меньше. Это в лучшем случае", - заявил Аксенов.

Турпоток в прошлом году стал рекордным для Крыма, его посетили 9,5 млн туристов.