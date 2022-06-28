"Большая семерка" приедет в Индонезию на G20

28 июн. 14:41

Члены "большой семерки" приняли решение об участии в саммите G20 в Индонезии, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

"Что касается G20, то здесь была достигнута достаточно поддержанная позиция, что мы не хотим разобщения "двадцатки". Поэтому... государствами, которые собрались здесь, было принято решение направиться на саммит", - приводит его слова РИА Новости.

Шольц отметил, что считает "большими важными друзьями" Индонезию и Индию - эти страны примут саммиты G20, соответственно, в 2022 и 2023 годах.