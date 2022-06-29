Баку отказывается от посредничества Евросоюза?

Вчера премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что азербайджанская сторона отказалась от очередной встречи в Брюсселе. По словам Пашиняна, с армянской стороны во встрече должен был принимать участие секретарь Совбеза Армении Армен Григорян, а с азербайджанской – помощник президента Хикмет Гаджиев. Встречи в подобном переговорном формате в прошлом уже проходили дважды: 2 мая и 30 марта 2020 года. Однако на этот раз, если верить Пашиняну, азербайджанская сторона по неизвестным причинам от переговоров отказалась.

Косвенно факт отказа Баку от встречи подтвердили азербайджанские СМИ. "Если армянская сторона каждый день будет выступать с противоречивыми заявлениями, будет продолжать говорить о механизме сопредседательства МГ ОБСЕ, выступать с территориальными притязаниями к Азербайджану, в таком случае какой смысл проводить встречи? А заявления спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаара должны быть выверенными", - приводят СМИ комментарий азербайджанского дипломатического источника.

Таким образом, Баку отменил встречу в Брюсселе в качестве протеста против позиции армянской стороны (попытки реанимации вопросов статуса для Карабаха и Минской группы ОБСЕ) и некоторых неосторожных высказываний Тойво Клаара. Последний, в частности, заявил, что "без учета мнения армян Карабаха невозможно решить судьбу региона", что также предполагает определенную "статусность". Ведь как это самое мнение можно учесть – может, референдумом в зоне компактного проживания армянского населения в Карабахе? Баку на подобный шаг не пойдет ни при каких обстоятельствах, а потому сразу же четко очерчивает европейцам границы дозволенного.

Надо также учитывать, что встречи в формате Григорян - Гаджиев в прошлом носили подготовительную функцию для последующих брюссельских встреч на высшем уровне в формате Алиев – Мишель - Пашинян. Таким образом, отказавшись от последней встрече в Брюсселе в формате Григорян - Гаджиев, азербайджанские власти подвесили в воздухе европейский посреднический формат под председательством Шарля Мишеля, послав сигнал Брюсселю: либо тема "статуса" и МГ ОБСЕ закрывается, либо посредничество ЕС прекращается. Сейчас мяч на стороне Евросоюза, которому в самое ближайшее время надо будет определиться со своей позицией, и уже исходя из этого, будут определены перспективы нового брюссельского саммита в трехстороннем формате.

Примечательно, что происходят эти события на фоне параллельного сближения дипломатических позиций Баку и Москвы. Заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о фактической "смерти" Минской группы и необходимости учета новых реалий после войны 2020 года полностью укладываются в логику азербайджанской дипломатии, и уже вызвали широкий резонанс в Ереване. Бывший заместитель министра обороны Армении Артак Закарян назвал заявления Лаврова в Баку "звонкой пощечиной николовской тряпичной внешней политике". Вероятно, именно поэтому реакция Никола Пашиняна оказалась столь нервной: он назвал заявление Лаврова "мягко говоря, странным", намекнул на то, что оно противоречит позиции Владимира Путина и потребовал у российской стороны разъяснений. Не исключено, что подобные разъяснения могут последовать сегодня после анонсированной встречи между Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым на полях Каспийского саммита в Ашхабаде.