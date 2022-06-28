Россиянам рекомендовали воздерживаться от поездок в Эстонию

28 июн. 14:30

Гражданам России лучше воздерживаться от поездок в Эстонию из-за враждебного отношения прибалтийского государства, сообщает министерство иностранных дел РФ во вторник.

"В связи с откровенно враждебным отношением Эстонии к России и ее гражданам МИД России рекомендует гражданам Российской Федерации воздерживаться от поездок в Эстонскую Республику", - говорится в заявлении министерства.

Также отмечается, что налогово-таможенный департамент Эстонии, "прикрываясь общеесовскими санкциями", объявил о введении с 10 июля запрета на ввоз в эту страну из России, в том числе для физических лиц, ряда товаров, и запрета на вывоз в Россию наряду со "стратегическими товарами" (тепловизоры, дроны) такой продукции, как электроника, сумки, обувь, стоимость которых превышает 750 евро. Кроме того Эстония ввела запрет на вывоз в Россию наличной валюты.

"Наказание за "контрабанду" предусматривает как денежный штраф, так и тюремный срок – до 3 лет одному лицу и до 5 лет группе лиц", - уточнили в МИД.

В ведомстве считают, что истинная цель вводимых Эстонией рестрикций – нанести удар по рядовым россиянам.