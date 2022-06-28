Россиянам разрешили разводить кур на огородах для собственных нужд

28 июн. 14:18

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который разрешает россиянам разводить кур и кроликов на садовых и огородных участках.

Поправка, допускающая использование садовых и огородных земельных участков для выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственной птицы и кроликов была принята в рамках второго чтения. Выращивать кур и кроликов садоводы смогут только при условии соблюдения земельного законодательства, ветеринарных норм и правил, санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов. Такая возможность должна быть предусмотрена градостроительным регламентом для территории, где расположен участок, либо выдано разрешение.

Также закон упрощает оформление садовых и огородных участков в долевую собственность.