Азербайджан призвал Армению проявить волю

28 июн. 14:13

МИД Азербайджана ответил на сделанные накануне премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявления.

"Если Армения действительно желает мира, она должна проявить политическую волю и предпринять конкретные шаги к миру, а не тратить время на возрождение формата, эффективность которого всегда оставалась низкой и члены которого открыто заявляют о невозможности его функционирования", - цитирует сообщение внешнеполитического ведомства Sputnik Азербайджан.

В министерстве также прокомментировали заявление Пашиняна о том, что Баку якобы бойкотировал одну из встреч с армянской стороной.

"Если вспоминать случаи, когда Армения в постконфликтный период под любыми предлогами расстраивала и откладывала в результате провокаций за пару часов до начала встречи, предложенные в том числе с участием международных посредников, то список будет очень длинным", - отметили в МИД АР.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Фененко, Никол Пашинян и Арарат Мирзоян постоянно требуют участия в армяно-азербайджанском урегулировании Минской группы ОБСЕ именно потому, что этот формат нефункционален.

"Минская группа де-факто перестала работать с 2008 года, и если называть вещи своими именами, то уже 14 лет она бездействует после провала так называемых Мадридских принципов 2007 года. С тех пор, по сути, мы не видели ни одной рабочей инициативы от Минской группы ОБСЕ, переговоры велись только в формате Россия-Армения-Азербайджан, изредка встречи организовывали США, но не МГ ОБСЕ", - прежде всего сказал он.

"Армения цепляется за неработающий формат намеренно. Такова практика Пашиняна: создавать постоянные препятствия на пути мирного урегулирования. Ереван предлагает сейчас, когда Франция и США отказываются контактировать с Россией, дождаться, когда Минская группа сможет собраться, а потом подождать еще, когда она примет какой-нибудь документ. Армянские власти попросту тянут время, надеясь, что пока идут годы, Франция привезет им оружие для возможного реванша в войне с Азербайджаном. Кроме того, Пашинян придерживается стратегии ориентироваться в своих действиях на НАТО, США и Францию, и формальная приверженность МГ ОБСЕ является возможностью доказать, что он им все еще лоялен", - обратил внимание Алексей Фененко.

Эксперт подчеркнул, что формат посредничества в армяно-азербайджанском урегулировании принципиально не может быть прежним. "Какой-то формат в рамках ОБСЕ имеет смысл, но его состав должен быть иным в сравнении с Минской группой. Прежде всего я не вижу никакой возможности посреднической работы без участия в ней Турции. Возможно, следует присоединиться к процессам и Германии, учитывая, какую активную позицию она занимала все эти годы. Очень большой вопрос, захочет ли урегулированием заниматься Франция, у которой сейчас совершенно другие интересы. К старой Минской группе совершенно точно возврата нет", - заключил он.