Исследование показало, что вегетарианцы едят мало фруктов и овощей

28 июн. 13:46

Университет Агдера в Норвегии выяснил, что люди, придерживающиеся вегетарианской диеты зачастую едят мало овощей и фруктов, пишет Techinsider.

В исследовании приняли участие свыше 800 добровольцев-вегетарианцев. Оказалось, что "только 50% участников едят по одному фрукту каждый день. 75% едят овощи каждый день, а 25% ежедневно едят цельнозерновые продукты".

Исследователи считают, что это может означать, что вегетарианцы потребляют больше чем рекомендуется сахара и углеводов.

У вегетарианцев, принявших участие в опросе, выявились дефициты питательных веществ - чаще всего людям с таким рационом не хватает витамина В12, витамина D и железа.

Участники онлайн-опроса также рассказали, почему придерживаются растительной диеты. Главная (71%) причина отказа от мяса это изменение климата, многие (64%) выбрали такую диету из-за проблем со здоровьем, 49% участников назвали главной причиной отказа от мяса заботу о животных.