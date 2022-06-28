Каладзе сообщил о вандализме в Тбилиси

28 июн. 13:30

Жители Тбилиси преднамеренно наносят ущерб инфраструктуре города в отремонтированных рекреационных зонах, заявил глава города Каха Каладзе.

"Частые факты вандализма очень болезненны для нас, потому что за последние годы в Тбилиси реализовано много хороших проектов. Наша столица день ото дня становится все красивее, однако, к сожалению, в отремонтированных парках, скверах намеренно портят инфраструктуру, что печально", – цитирует его Sputnik Грузия.

Градоначальник напомнил, что на реализацию проектов по развитию города, выделяются большие денежные средства, которые идут из кармана самих горожан.

"На все это тратятся большие деньги. Это делается для нас, для наших детей, для людей, живущих в этом городе. Если мы разрушим парковую инфраструктуру, разворуем растения и увезем домой, то все теряет смысл", – подчеркнул мэр.

Каладзе призвал жителей объединиться против вандализма, и не оставаться равнодушными при виде подобных фактов.

"Поддержка важна, потому что во многих случаях вандализм совершается несовершеннолетними, молодыми людьми, что вызывает сожаление. Бывают случаи, когда старшие смотрят на все это равнодушно. Это очень плохо", –подытожил Каладзе, добавив, что видеоматериалы с фактами вандализма будут переданы СМИ.