Россиян заверили, что вспышки конго-крымской лихорадки не будет

28 июн. 13:29

В Роспотребнадзоре объяснили, что новый вариант конго-крымской геморрагической лихорадки выявлен среди образцов за 2007-2017 годы, так что ожидать сегодня вспышки этого заболевания не следует.

Ранее сообщалось, что российские ученые обнаружили на юге России новый штамм конго-крымской геморрагической лихорадки.

"Работа, о которой идет речь, выполнена коллективом авторов и описывает разновидность возбудителя КГЛ, которая была обнаружена при исследовании архивных образцов клещей и крови людей, болевших КГЛ в 2007-2017 годах. Это давно существующие варианты вируса, просто он впервые попался на глаза исследователям", - объяснил руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов.

Также специалист добавил, что новым этот вид является только с точки зрения генетической разновидности, а клинически он ничем не отличается от обычного вируса.