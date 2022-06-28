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В Симферопольском районе из-за ливней повреждены свыше 500 домов

В Симферопольском районе из-за ливней повреждены свыше 500 домов

Власти Симферопольского района Крыма начали проводить оценку ущерба домовладениям, пострадавшим от ливней.

"Пока обследуются те дома, где полностью сошла вода, и есть возможность реально оценить ситуацию. Всего в районе насчитывается 512 домовладений, пострадавших от непогоды", - написал глава администрации района Денис Кратюк в своем телеграм-канале.

Ситуация в Симферополе стабилизировалась, в поселке Комсомольское  обстановка остается сложной - он отключен от энергоснабжения во избежание коротких замыканий, организованы подвоз воды и полевая кухня.

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