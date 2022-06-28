Кнессет Израиля принял в первом чтении закон о самороспуске

28 июн. 13:10

Депутаты Кнессета (парламента) Израиля сегодня ночью одобрили в первом чтении законопроект о самороспуске, пишет газета Yedioth Ahronoth.

По ее данным, голосование проходило глубокой ночью, "за" отдали голоса 53 представителя 120-местного Кнессета, "против" не выступил никто.

На завтра запланированы второе и третье чтения, по их итогам состоится окончательное голосование, после которого законопроект о самороспуске Кнессета вступит в силу.

Весь день накануне велись переговоры правящей коалиции и оппозиции по поводу деталей роспуска парламента и сроков новых выборов, предварительно согласованы даты 25 октября или 1 ноября, пишет ТАСС.