Власти Грузии на год запретили экспорт ряда зерновых

28 июн. 13:03

Правительство Грузии с 4 июля на год вводит запрет на экспорт пшеницы и ячменя местного производства, чтобы избежать дефицита этих зерновых внутри страны, - сообщила сегодня пресс-служба министерства по охране окружающей среды и сельского хозяйства страны.

"С учетом ситуации, которая сложилась в регионе, обеспечить продовольственную безопасность можно лишь в том случае, если реализация пшеницы и ячменя местного производства будет проходить только на внутреннем рынке. ...С учетом этого правительство приняло решение с 4 июля текущего года до 4 июля 2023 года запретить экспорт пшеницы и ячменя, произведенных в Грузии", - цитирует пресс-служба слова министра Отара Шамугии, передает ТАСС.