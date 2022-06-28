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Власти Дагестана будут поощрять наставничество

Власти Дагестана будут поощрять наставничество

Предприятия Дагестана будут стимулировать к повышению результативности производственного процесса, для чего в регионе учредили ежегодный конкурс "Лучшие практики наставничества", - сообщили сегодня в пресс-службе главы региона.

"В Дагестане ежегодно будет проводиться конкурс "Лучшие практики наставничества". Соответствующий указ подписал глава региона Сергей Меликов", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Отмечается, что конкурс будет проводиться в рамках реализации нацпроекта "Производительность труда", - добавили в пресс-службе.

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