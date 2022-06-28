Макрон сообщил, что ОАЭ и Саудовская Аравия не смогут значительно увеличить добычу нефти

28 июн. 12:48

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал американскому коллеге Джо Байдену, что Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовская Аравия едва ли могут увеличить добычу нефти. Видео с их разговором опубликовала американская газета New York Post.

Макрон заявил, что недавно у него был разговор с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом, и тот сказал две вещи. "Первое: я (он) на максимуме, на максимуме (производственной мощности). Так он утверждает. Второе: по его словам, саудовцы могут увеличить немного, на 150 (тысяч баррелей в сутки) или чуть больше, но у них нет огромных мощностей, по крайней мере, раньше, чем через шесть месяцев", - поделился Макрон с Байденом на полях саммита G7.

Трехдневный саммит G7 завершается сегодня, он проходит в баварском замке Эльмау.