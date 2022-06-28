Спикер парламента Армении прокомментировал возможность оставить оппозицию без мандатов

28 июн. 12:45

Парламент Армении в ближайшее время рассмотрит вопрос лишения части оппозиционных депутатов их мандатов, рассказал спикер Нацсобрания Ален Симонян.

По его словам, прежде всего этот вопрос обсудят в правящей фракции "Гражданский договор".

"Есть две точки зрения на этот счет, одни считают, что оппозиция так или иначе лишила себя мандатов. Я и сам не понимаю, как наши коллеги могут вернуться в этот зал после того, как они установили столь высокую планку и в итоге остались под этой планкой", - цитирует политика Sputnik Армения.

Другая точка зрения, пояснил Симонян, заключается в том, что нужно окончательно "добить" оппозицию, уменьшив их рейтинг до минимума.

Если в итоге будет решено лишить депутатов мандатов, то без кресел могут остаться минимум 10 человек, не считая Артура Ванецяна, который сам сдал его.