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Страны G7 решили не применять санкции к российской сельхозпродукции

Страны G7 решили не применять санкции к российской сельхозпродукции

Страны G7 не будут применять санкции против импорта сельскохозяйственной продукции, в том числе из России, - говорится в заявлении саммита "семерки", который проходит в Баварии под председательством Германии.

"Мы будем и впредь следить за тем, чтобы наши санкционные пакеты не были направлены против продуктов питания и предусматривали свободный поток сельскохозяйственной продукции, в том числе из России, и доставку гуманитарной помощи", - говорится в заявлении стран-участников, передает РИА Новости.

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