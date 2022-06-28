Страны G7 решили не применять санкции к российской сельхозпродукции

28 июн. 12:37

Страны G7 не будут применять санкции против импорта сельскохозяйственной продукции, в том числе из России, - говорится в заявлении саммита "семерки", который проходит в Баварии под председательством Германии.

"Мы будем и впредь следить за тем, чтобы наши санкционные пакеты не были направлены против продуктов питания и предусматривали свободный поток сельскохозяйственной продукции, в том числе из России, и доставку гуманитарной помощи", - говорится в заявлении стран-участников, передает РИА Новости.