"Грузинская мечта" обвинила главу фракции "Слуга народа" в связях с ЕНД

28 июн. 12:26

Депутат Верховной рады Украины и председатель фракции Рады "Слуга народа" Давид Арахамия постоянно лжет, заявил глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.

Ранее Арахамия обвинил руководство Грузии в помощи России в обходе санкций. На этот раз поводом для заявления послужил танкер российской компании в порту Батуми.

"Когда в твоей стране каждый день умирают сотни людей, а ты находишь время для таких вещей, это все показывает твою бессовестность. Выяснилось, что на протяжении всего этого периода Арахамия постоянно распространял ложь", – сказал он, добавив, что Арахамия ни в коем случае нельзя воспринимать всерьез, пишет Sputnik Грузия.

В свою очередь, депутат от правящей партии Гиви Миканадзе обвинил Арахамия в связи с крупнейшей оппозиционной партией "Единое национальное движение".

"Арахамия напрямую связан с "Национальным движением" и действует в рамках повестки дня "Национального движения", – сказал Миканадзе.

Депутат отметил, у Арахамия просто не должно быть времени на то, чтобы просить введения санкций против грузинского миллиардера Бидзины Иванишвили во время визита в Вашингтон.

Ранее Арахамия, представляющий Украину на переговорах с Россией, на мероприятии немецкого фонда Маршалла призвал США принять меры, чтобы российские компании не могли использовать грузинские организации как лазейку для обхода международных санкций.