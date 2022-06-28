Военно-Грузинская дорога открылась для автобусов и легковых автомобилей

28 июн. 12:25

Во вторник движение легковых автомобилей и автобусов по Военно-Грузинской дороге возобновилось после угрозы схода селей и камнепадов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике Северная Осетия.

"В связи с возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств (...) разрешено движение легковых автотранспортных средств и автобусов за исключением большегрузного автотранспорта, на участке Владикавказ - Ларс в направлении на выезд из РФ с 11:30 мск 28 июня 2022 года до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

"На данный момент дорога в направлении Ларса открыта. С нашей стороны были проведены все необходимые работы", - рассказали на горячей линии департамента автодорог Грузии.

Открылась временная дорога, на ремонт размытого накануне участка уйдет примерно неделя. Таможенно-пропускной пункт "Казбеги" на границе с Россией все еще не работает. Покинуть Грузию можно через ТПП "Красный мост" и "Лагодехи".