Что стоит за критикой Эрдогана в адрес США

28 июн. 12:05

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на брифинге перед вылетом на саммит НАТО, который пройдет в Мадриде, напомнил о проблемных вопросах в отношениях с США.

Он уточнил, что одной из ключевых тем повестки диалога Анкары и Вашингтона по-прежнему остается приобретение Турцией истребителей F-16 и модернизации самолетов этого типа, которые уже есть на вооружении ВВС Турции.

"Этот вопрос все еще остается открытым. Наблюдаем попытки затягивания процесса", - приводит слова турецкого лидера Anadolu.

Кроме того, глава государства раскритиковал политику Вашингтона по Сирии. Он задался вопросом, как США, будучи союзником по НАТО, поставляет вооружение PYD (сирийское крыло запрещенной в Турции "Рабочей партии Курдистана").

Президент также рассказал, что сегодня утром провел телефонный разговор с американским коллегой Джо Байденом. "Байден изъявил пожелание вновь провести беседу сегодня вечером или завтра. Я не исключил подобной встречи", - отметил Эрдоган.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" профессор Анкарского университета Тогрул Исмаил, в наибольшей степени Анкару в настоящее время не устраивает в отношениях с США то, как Вашингтон поддерживает антитурецкие террористические группы. "Турция и США являются членами НАТО, то есть союзниками по военному блоку – и теv не менее Вашингтон поддерживает в Сирии и Ираке курдские группировки, которые Турция считает террористическими организациями. Речь идет не просто о передаче таким группировкам вооружений: американцы стремятся создать на их основе искусственное государство, представить террористическую деятельность как национальную борьбу в регионе. То есть США преследуют вполне определенную политическую цель передела турецкого окружения, которая совершенно не устраивает Турцию", - прежде всего сказал он.

Также турецкие власти раздражает отсутствие у американских обещаний выхода в практическое поле. "Американцы, к примеру, обещали поддержать Турцию по вопросам безопасности, но ничего конкретного в этой сфере мы так и не увидели. Турецкое руководство недовольно позицией США по поводу структуры Фетхуллаха Гюлена FETO, которая также считается в Турции террористической организацией, но на американской земле действует совершенно свободно. Вашингтон попросту не желает понимать турецкую озабоченность последствиями работы этой структуры. В целом разного рода взаимных недопониманий довольно много", - констатировал профессор Анкарского университета.

Раскалывает турецко-американские отношения и санкционная политика США. "Американцы ввели против Турции санкции за сотрудничество с Россией, прежде всего за покупку С-400. Они сняли Турцию с программы производства F-35 и отменили продажу Турции этих самолетов. Претензии Вашингтона необоснованны: Анкара, покупая С-400 в России, не нарушала соглашения ни с США, ни с НАТО, действовала в соответствии со всеми международными нормами. У Турции есть право закупать вооружения у различных стран, это не противоречит ни уставу НАТО, ни уставу ООН. И мы понимаем, что антитурецкие шаги США были вызваны к жизни тем, что современное турецкое руководство ведет самостоятельную внешнюю политику, а Вашингтону это очень не нравится", - подчеркнул Тогрул Исмаил.

В то же время, накапливающееся недовольство не означает, что Турция будет разрывать отношения с партнерами по НАТО. "Среди турецкого населения, действительно, сильны антиамериканские настроения по вышеназванным причинам. Однако наши политики смотрят на ситуацию несколько иначе. Турция и США сотрудничают уже очень долгое время, имеют налаженные отношения, по-прежнему находятся в одном военном блоке, из которого не хотят уходить. Есть множество секторов и экономических, и гуманитарных, объединяющих эти страны. Кризисные ситуации случаются время от времени, и стоит ожидать, что они будут возникать и в будущем, однако Анкара настроена на поиск конструктивных выходов из них", - заключил турецкий эксперт.

Эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов, в свою очередь, обратил внимание на коренную проблему в турецко-американских отношениях. "Коренная проблема – это сами подходы США (особенно нынешней администрации Байдена) к тем государствам, которые с точки зрения Вашингтона недостаточно разделяют либеральные и прочие демократические ценности в американском понимании. По мнению нынешней администрации, Турция при Эрдогане является государством, где есть определенные проблемы с демократией. То же дело Фетхуллаха Гюлена, который находился в США, на взгляд Вашингтона является нарушением прав человека", - сообщил он.

В оправдании поддержки курдских группировок США занимают неубедительную для Турции позицию. "Анкара видит, что США занимают напрямую враждебную позицию, поддерживая Рабочую партию Курдистана, признанную в Турции террористической организацией. При этом филиалы РПК в Ираке и Сирии США называют одним из своих главных союзников по так называемой антитеррористической коалиции, борющейся с запрещенным в России "Исламским государством". Естественно, такой подход американцев создает дополнительные проблемы в отношениях между двумя государствами", - отметил Кирилл Семенов.

Все остальные проблемы являются производными американского недовольства правительством Реджепа Тайипа Эрдогана и турецкого раздражения прямолинейной поддержкой курдских группировок американцами. "Те же санкции за покупку С-400 и отказ в поставках F-35 – последствия двух ключевых проблем. Эрдоган хотел бы от США, чтобы к Турции относились не как к некоему допущению в рамках НАТО, а как к полноценному участнику Альянса без каких-то оговорок и стране с собственными национальными интересами; чтобы диалог велся на равных и Вашингтон учитывал турецкое видение внешнеполитических вопросов. Также президенту Турции нужно, чтобы США признали террористическими курдские организации в Сирии, что американцы отказываются делать. Совсем недавно они назвали филиалы РПК своими союзниками", - указал эксперт РСМД.