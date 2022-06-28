У дагестанских медиков будут собственные запасы кислорода

28 июн. 12:19

В будущем 2023 году в Дагестане построят комплекс для хранения и транспортировки жидкого медицинского кислорода, - сообщила сегодня советник председателя правительства Дагестана Зарема Уразаева.

"В Дагестане построят комплекс по хранению и транспортировке жидкого медицинского кислорода и жидкого аргона собственного производства, вопрос обсуждался сегодня на заседании правительства региона под руководством премьер-министра республики Абдулмуслима Абдулмуслимова. Общий объем инвестиций в проект составит 1 млрд 387 млн рублей", - цитирует Уразаеву ТАСС.

К территории хранилища уже подведена вся инфраструктура, выделен в аренду земельный участок. Планируется, что комплекс будет вырабатывать 50 т живительного газа в сутки.