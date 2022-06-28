ДТП с участием микроавтобуса унесло жизнь жителя Дагестана

28 июн. 11:50

В результате столкновения грузовика и микроавтобуса в Карабудахкентском районе Дагестана погиб один и пострадали 19 человек, сообщает пресс-служба МВД Дагестана.

"28 июня приблизительно в 9:30 на 840-м километре трассы "Кавказ" произошло столкновение грузового автомобиля Volvo с пассажирским автомобилем Ford Transit. В результате ДТП, по предварительной информации, один человек погиб и 19 пострадали", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия работают полицейские, обстоятельства автоаварии и личности участников выясняются.