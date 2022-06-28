В Дагестане обнаружили два "левых" песчаных карьера

28 июн. 11:51

Сотрудники прокуратуры Дагестана обнаружили в Карабудахкенте два карьера, на которых незаконно добывалась песчано-гравийная смесь, - сообщили «АиФ Дагестан» в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Добыча песчано-гравийной смеси в Карабудахкентском районе велась на землях сельскохозяйственного назначения, у разработчиков не имелось никаких разрешительных документов, в том числе лицензий на пользование недрами. За время незаконной деятельности они добыли около 80 тыс кубометров песчано-гравийной смеси, причинив ущерб недрам на 10 млн рублей, - передает "АиФ-Дагестан".

Прокуратура Карабудахкентского района направила материалы о незаконных карьерах в следственные органы, решается вопрос об уголовном преследовании виновных.