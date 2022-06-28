Срочников постепенно освободят от службы на границе в Армении

28 июн. 11:51

Солдаты срочной службы в Армении постепенно перестанут нести дежурство на армяно-азербайджанской границе, рассказал замначальника мобилизационно-организационного управления Генштаба ВС полковник Саак Саакян.

По его словам, в одном из армейских корпусов этим уже почти полностью занимаются контрактники, постепенно такой опыт внедрят во всех воинских соединениях. Точные сроки завершения рокировки зависят от количества контрактников.

"Одной из задач министра обороны и начальника Генштаба сводится к тому, чтобы срочников максимально освободить от службы на передовой… Срочники будут заниматься только боевой подготовкой и будут задействованы по необходимости", - цитирует Саакяна Sputnik Армения.

Замначальника мобилизационно-организационного управления Генштаба ВС уточнил, что приказом главы Минобороны впервые, начиная с летнего призыва, все новобранцы зачисляются в учебные батальоны, где за несколько месяцев они проходят подготовку, и лишь потом направляются в места основной службы. Это позволит избежать ситуации, когда неподготовленные срочники сразу попадают на границу.