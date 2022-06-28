Коронавирусом в России заразились еще 2 541 человек

28 июн. 11:26

За минувшие сутки в России выявили 2 541 новый случай заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 217, в Санкт-Петербурге - 230, в Подмосковье - 75. В Краснодарском крае - 11, в Ставропольском крае - 2, в Крыму - 26, в Дагестане - 7, в Кабардино-Балкарии - 6, в Адыгее - 0, в Карачаево-Черкесии - 2, в Чечне - 5, в Ингушетии - 2, в Северной Осетии - 2.

Общее число инфицированных в России достигло 18 424 105.

Госпитализированы за сутки 1 425 человек. Выздоровели 3 414 пациентов, за все время - 17 851 282.

Умер за сутки 59 человек, с начала пандемии - 381 002.