Большая вода оставила без воды крымский Белогорск

28 июн. 11:29

Непрекращающиеся ливни в Крыму затопили насосную станцию города Белогорска в центральном Крыму, оставив без воды его жителей, - сообщили сегодня в пресс-службе компании "Вода Крыма".

"В связи с затоплением насосной станции "Исток" без воды осталось около 17 тыс жителей города", - отметили в компании, передает "Интерфакс".

А вот насосная станция в белогорском селе Криничное оказалась полностью смыта потоками воды, подтоплены и обесточены насосные станции в селах Кирпичное и Вишенное, - добавили в ГУП "Вода Крыма".