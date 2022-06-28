Источник назвал время и место второй встречи министров Азербайджана, Турции и Казахстана

Вторая встреча глав МИД и министерств транспорта Азербайджана, Турции и Казахстана состоится осенью в Казахстане, об этом сообщил дипломатический источник.
Первая такая встреча прошла накануне в Баку.
"Стороны договорились провести следующую встречу в данном формате в Казахстане осенью текущего года", - приводит слова источника "Интерфакс-Азербайджан".
Он добавил, что министры поговорили о состоянии и перспективах реализации совместных проектов по железным дорогам и нефтепроводам в регионе.
"Министры пришли к мнению, что наращивание объемов транспорта потребует своевременной модернизации технических и тарифных условий в портах, что послужит драйвером всего торгово-экономического сотрудничества", - указал источник.
По его словам, особое внимание участники встречи обратили на развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).