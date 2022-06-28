Источник назвал время и место второй встречи министров Азербайджана, Турции и Казахстана

28 июн. 11:25

Вторая встреча глав МИД и министерств транспорта Азербайджана, Турции и Казахстана состоится осенью в Казахстане, об этом сообщил дипломатический источник.

Первая такая встреча прошла накануне в Баку.

"Стороны договорились провести следующую встречу в данном формате в Казахстане осенью текущего года", - приводит слова источника "Интерфакс-Азербайджан".

Он добавил, что министры поговорили о состоянии и перспективах реализации совместных проектов по железным дорогам и нефтепроводам в регионе.

"Министры пришли к мнению, что наращивание объемов транспорта потребует своевременной модернизации технических и тарифных условий в портах, что послужит драйвером всего торгово-экономического сотрудничества", - указал источник.

По его словам, особое внимание участники встречи обратили на развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).