Новый штамм конго-крымской геморрагической лихорадки выявлен в России

28 июн. 11:22

На юге России обнаружен новый штамм конго-крымской геморрагической лихорадки, сообщает пресс-служба Сеченовского университета.

В вузе отметили, что в исследования участвовали работники "Сеченовского Университета (Москва), Ставропольского противочумного института Роспотребнадзора (Ставрополь), НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера (Санкт-Петербург) и Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора (Москва)".

В пресс-службе уточнили, что вирус широко распространен в странах Африки, на Балканах, Ближнем Востоке и в некоторых государствах Азии. Кроме того, лихорадка встречается и на юге европейской части России.