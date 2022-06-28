Большинство россиян работают на 28% больше нормы

28 июн. 11:26

Сверх нормы работают 54% трудоустроенных россиян, выяснилось в результате исследования сервиса по поиску работы Superjob.

В среднем перерабатывающие россияне трудятся на 28% дольше нормы. Чаще всего работают дольше, чем положено по трудовому договору фармацевты, медсестры, воспитатели, администраторы, экономисты, пиарщики.

Самые большие переработки у учителей и медсестер - они работают на 40% дольше положенного, врачи и менеджеры по логистике перерабатывают на 34% от рабочего времени, юристы - на 33%, водители - на 31%, воспитатели - на 29%, администраторы - на 28%, HR-менеджеры, дизайнеры и квалифицированные рабочие - на 27%. Переработки программистов и системных администраторов составляют около 18% от нормы рабочего времени.

На переработки не жалуются лишь 35% российских сотрудников.

Участие в опросе приняли 3 тыс представителей экономически активного населения России.