В Дагестане снесут незаконную семиэтажку

28 июн. 11:14

Прокуратура Карабудахкентского района Дагестана потребовала демонтировать самовольно построенный семиэтажный многоквартирный дом в селе Агачаул, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Жилое здание без разрешения на строительство на своем личном участке площадью 900 кв м возвел житель Махачкалы, после чего селении Агачаул без разрешения построил многоквартирный дом. Прокуратура района обратилась в Карабудахкентский районный суд с исковыми требованиями демонтировать многоквартирный дом, а также запретить застройщику заселять в него граждан, - передает "АиФ-Дагестан".