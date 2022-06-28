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В Дагестане снесут незаконную семиэтажку

В Дагестане снесут незаконную семиэтажку

Прокуратура Карабудахкентского района Дагестана потребовала демонтировать самовольно построенный семиэтажный многоквартирный дом в селе Агачаул, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Жилое здание без разрешения на строительство на своем личном участке площадью 900 кв м возвел житель Махачкалы, после чего  селении Агачаул без разрешения построил многоквартирный дом. Прокуратура района обратилась в Карабудахкентский районный суд с исковыми требованиями демонтировать многоквартирный дом, а также запретить застройщику заселять в него граждан, - передает "АиФ-Дагестан".

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