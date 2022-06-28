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Производитель шин Michelin уходит из России

Производитель шин Michelin уходит из России

Французский производитель шин Michelin планирует передать свой российский бизнес местному топ-менеджменту, после чего представительство фирмы будет действовать в России как независимая структура.

"Группа вынуждена запланировать передачу всех своих операций в России к концу 2022 года и рассматривает возможность передачи контроля над своими административными, торговыми и производственными операциями нынешнему местному руководству. При этом Michelin создает максимально благоприятные условия для своих сотрудников", - говорится в пресс-релизе компании.

Michelin объясняет данное решение невозможностью продолжения поставок в текущих условиях.

В подразделении Michelin в России заняты около 1 тыс человек. Основным российским активом компании является завод по производству шин в деревне Давыдово.

Балансовые риски, связанные с уходом Michelin из России, оцениваются в €250 млн.

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