Производитель шин Michelin уходит из России

28 июн. 11:05

Французский производитель шин Michelin планирует передать свой российский бизнес местному топ-менеджменту, после чего представительство фирмы будет действовать в России как независимая структура.

"Группа вынуждена запланировать передачу всех своих операций в России к концу 2022 года и рассматривает возможность передачи контроля над своими административными, торговыми и производственными операциями нынешнему местному руководству. При этом Michelin создает максимально благоприятные условия для своих сотрудников", - говорится в пресс-релизе компании.

Michelin объясняет данное решение невозможностью продолжения поставок в текущих условиях.

В подразделении Michelin в России заняты около 1 тыс человек. Основным российским активом компании является завод по производству шин в деревне Давыдово.

Балансовые риски, связанные с уходом Michelin из России, оцениваются в €250 млн.