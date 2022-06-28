Модернизированная 100-рублевая банкнота будет представлена в четверг

28 июн. 10:43

Центробанк подготовил модернизированную сторублевую банкноту, презентация состоится в четверг.

"30 июня в 11:00 состоится презентация модернизированной 100-рублевой банкноты. В пресс-конференции примут участие заместитель председателя Банка России Сергей Белов и генеральный директор АО "Гознак" Аркадий Трачук", - информирует регулятор.

В ближайшие три года в России планируется выпустить обновленные банкноты: в этом году - 100 рублей, в 2023 году - 1 000 и 5 000 рублей, в 2024 году - 500 рублей, в 2025 году - 10 и 50 рублей.

Отметим, что в апреле российские банки просили ЦБ отложить ввод новых банкнот из-за сложностей с поставкой и техподдержкой импортного оборудования.